В связи с назначением румынского специалиста Мирча Луческу новым главным тренером киевского клуба "Динамо" ультрас "Динамо" выступили с заявлением.

Об этом сообщает WBC ультрас "Динамо" на своем Telegram-канале, в четверг, 23 июля.

"Что ж, мы до последнего верили, что это какой-то неудачный розыгрыш, но руководство клуба потеряло все остатки здравого смысла, чести и достоинства. Назначение 74-летнего тренера, который неоднократно некорректно высказывался в адрес "Динамо" – это плевок в глаза всем болельщикам "Динамо", и Суркисы должны были осознавать, какие последствия это повлечет за собой.

На данный момент мы обращаемся ко всем работникам "Динамо", в которых осталась хоть капля самоуважения: все, что вам остается в нынешней ситуации – написать заявление на увольнение.

Всех болельщиков, кому болит за "Динамо" так же, как и нам, просим следить за сообщениями нашего сообщества – акции протеста не заставят себя долго ждать", – сказано в заявлении.

Напомним, сегодня стало известно, что бывший тренер "Шахтера" Мирча Луческу, стал новым главным тренером киевского ФК "Динамо". Контракт с ним заключен на два года с опцией пролонгации еще на год.

Перед этим, как мы сообщали, в ФК "Динамо" объявили об отставке наставника команды Алексея Михайличенко и членов его тренерского штаба.