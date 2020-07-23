Роман Скрипник. Во ВКонтакте подписан как Роман Скрипа. Коллаж из его фото
Роман Скрипник. Во ВКонтакте подписан как Роман Скрипа. Коллаж из его фото

Сегодня, 23 июля, в Украине вновь произошел захват человека в заложники. Не успели украинцы отойти от луцкого ЧП, как повторение истории случилось в Полтаве.

Местный житель хотел угнать авто, но копы взяли его с поличным. 32-летний мужчина уже имеет судимости, поэтому вновь попадать за решетку ему не хотелось. Угрожая гранатой, он взял в заложники сотрудника полиции. 

Рядового полицейского обменяли на более опытного - начальника уголовного розыска Полтавской области, полковника Виталия Шияна. Полтавский террорист усадил копа за руль и на предоставленном авто они выдвинулись в направлении Киева. Позже террорист бросил авто с заложником и скрылся в лесах под Решетиловкой. "Страна" следит за этим происшествием в режиме онлайн

Вскоре была установлена личность преступника. Это четырежды судимый полтавчанин Роман Скрипник. Он успел послужить в Вооруженных силах Украины в период проведения АТО. Еще он принудительно лечился в стационаре психбольницы - ему были диагностированы шизофрения, суицидальные наклонности. 

"Страна" рассказывает биографию полтавского террориста Романа Скрипника, который часы напролет держал на прицеле полтавского офицера.

Нам также известно, что Скрипнику нравятся оружие и алкоголь, он дружен с армейскими побратимами. 

Все подробности - в нашем материале. 

Криминальная биография Романа Скрипника 

Биографию полтавского угонщика Романа Скрипника "Страна" подготовила из двух официальных источников - по данным замглавы МВД Антона Геращенко и Реестра судебных решений.

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Антон Геращенко опубликовал статьи и санкции, которыми наказывался Скрипник. 

- 2007 год - ст. 185 ч. 1 УК Украины (мелкое хищение).
Избрана мера пресечения - подписка о невыезде. Штраф 510 гривен.

- 2008 год - ст. 185 ч. 2 (кража), ст. 190 ч. 1 (мошенничество) УК Украины.
Избрана мера пресечения - подписка о невыезде. Ограничение свободы на 2 года.

- 2014 - ст. 185 ч. 2, ст. 309 ч. 2 УК Украины (производство или хранение наркотиков).
Избрана мера пресечения - домашний арест. Ограничение свободы на 3 года.

- 2014 - ст. 185 ч. 2 ст. 309 ч. 2 УК Украины.
Избрана мера пресечения - домашний арест. Ограничение свободы на 3 года.

Антон Геращенко фейсбук

В реестре судебных решений есть история о краже с участием Скрипника и ряда его подельников, которая произошла в Машевской районе Полтавской области. Геращенко датирует ее 2014 годом, однако в реестре приговор датируется 2019 годом.

реестр судебных решений

Тогда обокрали отдел образования в поселке Машки, а также ряд частных компаний. Список украденного самый разнообразный - в нем даже встречается бывшая в употреблении липкая лента и 40 чашек для кофе. А также витамины для птиц. 

  • 40 ящиков гвоздей,
  • 150 литров дизельного топлива,
  • 4 комлекта ключей,
  • 4 ящика с витаминами для птицы,
  • ящик катушек с полимерными нитками,
  • 50 метров жильного кабеля,
  • 4 рулона липкой ленты б/у, которая не представляет ценности,
  • газосварочный аппарат,
  • компрессор,
  • бензокосилка,
  • автомобильная мойка,
  • 5-тонный домкрат,
  • болгарка, 4 шт,
  • электродрель советского производства,
  • два автомобильных зимних ската,
  • две металлические монтировки,
  • фарфоровые чашки "Нескафе", 40 шт,
  • 20-литровую канистра с гербицидом,
  • 30 литров бензина,
  • 30 болгарочных кругов для резки металла и др.

Также полтавские СМИ утверждают, что в марте 2017 года человек с таким же именем по решению суда был принудительно отправлен ​​на стационарное лечение в Полтавскую областную психбольницу с диагнозом "острое полиморфное психотическое расстройство с симптомами шизофрении, суицидальные намерения, агрессия к окружающим".

1 июня 2020 году он был оштрафован на 10,2 тысяч гривен и лишен водительского удостоверения на год за управление автомобилем в состоянии наркотического опьянения.

Соцсети Романа Скрипника: алкоголь, оружие, армия

Захвативший в плен копа молодой человек женат, воспитывает сына. 

В 2015 году его призвали на военную службу. Но уже в 2016 году вышел в запас. Отметим, что через год после этого его, как утверждают СМИ, отправили в психбольницу. Пока официально эта информация не подтверждена. 

Судя по соцсетям Романа Скрипника, одно из самых ярких впечатлений в его жизни - употребление алкогольных напитков. Таких снимков у него большое количество. На них он сам, с женой, с друзьями. Но везде непременно присутствует бутылка. 

Роман Скрипник

Роман Скрипник

Роман Скрипник ВК

Роман Скрипник ВКонтакте

Роман Скрипник с женой

Также в соцсетях есть несколько снимков Романа Скрипника с сыном, это маленький мальчик, лет 5-6. Ребенок увлекается футболом и ходит в спортивную секцию. У его отца увлечения другие - охота и рыбалка.

Он ходил на зайца и посещал зимнюю рыбалку. 

Роман Скрыпа ВК

Роман Скрыпа Вк

Вообще Роман любит животных. На странице в соцсети он опубликовал фото из курятника, с котом, с поросятами и свиноматкой. Но, в отличие от луцкого террориста, как зоозащитник он себя не позиционировал - на кадрах видно, что он присутствовал при смолении свиньи. 

Роман Скрипник

Роман Скрыпа ВК

Роман Скрипник соцсети

Роман Скрипник

Самый большой блок фотографий Романа Скрипника - из армии. В ряды Вооруженных сил Украины он был мобилизован в связи с войной на Донбассе. Снимок, опубликованный ниже, наверняка украшает его семейный альбом или стоит в рамке. 

Судя по фону фото, Роман Скрипник служил в 25-й днепропетровской воздушно-десантной бригаде.

Роман Скрипник АТО 

Впрочем, крутым десантником он стал вряд ли - судя по фото, его основной обязанностью на службе было вождение авто. 

Роман Скрипник АТО

Роман Скрипник АТО

В полевых условиях Роман праздновал свой день рождения. Сослуживцев он угощал шашлыком, бутербродами и салатам.

Антон Скрипник день рождения

Ниже опубликуем еще несколько фотографий Скрипника с побратимами, на которых можно увидеть армейские будни и праздники.

Роман Скрипник соцсети

Роман Скрипник АТО

Роман Скрипник АТО

Роман Скрипник АТО

Роман Скрипник АТО

Цитаты Романа Скрипника из ВКонтакте

Часто свои посты во ВКонтакте Роман Скрипник сопровождал цитатами несуществующих великих или своими мыслями. Из этих высказываний также можно сделать вывод о личности полтавского преступника и уровне его интеллекта. Орфография и стиль автора сохранены.

***

Меня лучше не злить. Когда я злюcь, я cам бл@ть себя боюcь.

***

Никогда не путайте мой характер с моим отношением. Мой характер зависит от меня, а моё отношение - от вашего поведения.

***

Всем тем, кто перестал со мной общаться. 

Знайте, мне пох*й.

***

П*хуй что сказано, всеровно не доказано.

***

Мою доброту за слабость не принимайте.

***

Я не люблю, когда мне что-то указывают, моя жизнь, сам разберусь.

***

Всегда найдутся с*ки среди тех кто жмут руки, 

Всегда найдутся бл*ди, что ударят сзади.

***

Не судите меня по себе, 

У меня своё понятие, и вам его не понять.

***

Я не нарушаю правила, я просто живу по своим.

***

Давай поделим брат по полам эту движуху, 

Буду делать от души пока есть близкие по духу.

***

Один из верных путей в истинное будущее – это идти в том направлении, в котором растет твой страх. 

***

Пока существуют люди, которых я раздражаю, я буду жить и продолжать свою великую миссию.

***

Не бойтесь, когда я ругаюсь, кричу и выражаю свои эмоции. 

Переживать нужно, когда я молчу.

***

Я переживаю. Я всегда переживаю. Это моя проблема.

***

Кайф - это быть с тем, с кем действительно взаимно...

***

Кто бы передо мной не стоял - я не сдамся без боя.

***

Проблема этого мира в том, что воспитанные люди полны сомнений, а роспизд*и полны уверенности.

***

Я лучше перескучаю, чем буду ломиться в дверь, где меня совсем не ждут.

***

Воспитанность... Это когда думаешь: "Пошли бы вы на х@й" 

— А говоришь..."Здравствуйте"...

***

Для них ты просто псих, как я. Сейчас ты им нужен, а надоешь они тебя выкинут, как прокажённого. Их принципы, их кодекс всего лишь слова, забываемые при первой опасности. Они такие, какими мир позволяет им быть. Я докажу тебе, когда дело плохо, эти цивилизованные люди сожрут друг друга. Я не чудовище, я просто вижу их насквозь!

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