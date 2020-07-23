Террорист Максим Кривош, которому сейчас избирают меру пресечения из-за захвата заложников в Луцке, заявил, что ни о чем не жалеет. По его словам, мужчина был готов умереть в день теракта.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Кривош заявляет, что захват заложников был спланированным, но сообщников, по словам подсудимого, у него нет. "Плохой" заявляет, что это - обман спецслужб. Кроме того, террорист говорит, что выбрал захвата автобуса с заложниками, поскольку это действенный способ добиться своих требований. Но почти никаких требований террориста в итоге выполнено не было.

"Никто не шевельнул пальцем, только Зеленский! - говорит Кривош, заявляя, что остальные люди в списке не выполнили его требований.

Отметим, что после 12 часов удержания заложников террористом президент Владимир Зеленский выполнил требования и записал видео, где порекомендовал украинцам смотреть фильм "Земляне". "Фильм "Земляне" 2005 года. Смотреть всем", - заявил президент, слово в слово как требовал террорист.

Кривос заявил, что он не жалеет, что Зеленский удалил видео, поскольку фильм "Земляне" уже все равно многие успели скачать. Детали своего разговора с президентом он не стал раскрывать. "Я был готов умереть позавчера" - добавил подсудимый.

У захватчика было оружие и взрывчатка. Спустя 12 часов заложники были освобождены. Кривош согласился освободить заложников после разговора с президентом и переговоров с полицией. Ему грозит пожизненное заключение.