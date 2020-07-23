Роман Скрипник делился в соцсетях фотографиями, сделанными во время службы. Фото: Вконтакте

Захвативший в заложники одного из полицейских начальников Полтавской области Роман Скрипник в соцсетях активно делился фотографиями, сделанными в 2015 году, когда он служил в АТО.

Так, на снимках, выложенных "Вконтакте" Роман позирует в камуфляжной форме и с оружием. 

Роман Скрипник служил в АТО. Фото: Вконтакте

Роман Скрипник служил в АТО. Фото: Вконтакте

Роман Скрипник служил в АТО. Фото: Вконтакте

По всей видимости, Скрипник служил в 25 днепропетровской воздушно-десантной бригаде. Во всяком случае, на одном из фото он позирует на фоне соответствующего баннера.

Роман Скрипник служил в АТО. Фото: Вконтакте

Роман Скрипник служил в АТО. Фото: Вконтакте

Роман Скрипник служил в АТО. Фото: Вконтакте

Кроме того, на многих фотографиях, сделанных во время службы, Роман Скрипник находится за рулем автомобиля. Вероятно, он мог быть водителем. 

Роман Скрипник служил в АТО. Фото: Вконтакте

Роман Скрипник служил в АТО. Фото: Вконтакте

Роман Скрипник служил в АТО. Фото: Вконтакте

Напомним, "Страна" ведет онлайн-репортаж о том, как бывший атошник в Полтаве взял в заложники шефа уголовного розыска и выехал в сторону Киева.

Мы писали о том, что, по данным СМИ, спецоперация по задержанию угонщика в Полтаве уже закончена. Впрочем, официально эту информацию правоохранители не подтвердили.

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