Захвативший в заложники одного из полицейских начальников Полтавской области Роман Скрипник в соцсетях активно делился фотографиями, сделанными в 2015 году, когда он служил в АТО.

Так, на снимках, выложенных "Вконтакте" Роман позирует в камуфляжной форме и с оружием.

По всей видимости, Скрипник служил в 25 днепропетровской воздушно-десантной бригаде. Во всяком случае, на одном из фото он позирует на фоне соответствующего баннера.

Кроме того, на многих фотографиях, сделанных во время службы, Роман Скрипник находится за рулем автомобиля. Вероятно, он мог быть водителем.

Напомним, "Страна" ведет онлайн-репортаж о том, как бывший атошник в Полтаве взял в заложники шефа уголовного розыска и выехал в сторону Киева.

Мы писали о том, что, по данным СМИ, спецоперация по задержанию угонщика в Полтаве уже закончена. Впрочем, официально эту информацию правоохранители не подтвердили.