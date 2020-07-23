Бывший тренер "Шахтера", румынский специалист Мирча Луческу, стал новым главным тренером киевского футбольного клуба "Динамо". Контракт с ним заключен на два года с опцией пролонгации еще на год.

Об этом в четверг, 23 июля, сообщила пресс-служба клуба.

Как отмечается, свою тренерскую карьеру Луческу начал в сезоне 1979/1980. С того времени он работал в более чем десяти клубах и национальных сборных, став одним из самых титулованных тренеров в мире. Среди стран, в которых работал в качестве тренера Луческу – Румыния, Италия, Турция, Украина. К слову, киевский клуб – не первое "Динамо" в футбольной биографии румынского наставника. В свое время он начинал игровую карьеру в бухарестском "Динамо", которое в последствии тренировал.

"Хочу представить Мирчу Луческу, одного из лучших тренеров в мире. Надеюсь, что с приходом его тренерской команды возродятся победные традиции киевского "Динамо", он завоюет много титулов, и болельщики будут оценивать Мирчу по его результатам. Успехов ему, удачи! А всем, чем могу, я ему помогу", - рассказал президент ФК "Динамо" (Киев) Игорь Суркис.

"Во-первых, я соскучился по Украине. Хотел вернуться в эту страну, где у меня были успешные результаты. Здесь у меня были очень хорошие отношения с болельщиками. Я благодарен судьбе за то, что я пришел в клуб с великими традициями, талантливыми футболистами. И я уверен, что вместе мы будем плодотворно работать. Я верю в то, что моей работой здесь будут довольны, равно как и теми результатами, которых я добьюсь во главе "Динамо". Я благодарен за оказанное мне доверие президенту клуба, а также болельщикам, которые доверяют мне команду с такими великими традициями", - заявил Луческу.

Отметим, что последним местом работы Мирчи Луческу была сборная Турции, которую он покинул в феврале 2020 года.

Напомним, тренер венгерского "Ференцвароша" Сергей Ребров отказался снова занять пост наставника в киевском "Динамо", которым он был с 2014 по 2017 год.

Как сообщалось, на этой неделе в ФК "Динамо" объявили об отставке наставника команды Алексея Михайличенко и членов его тренерского штаба.