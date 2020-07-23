Лидер ультраправой организации С14 Евгений Карась прямым текстом угрожает редакции "Страны" расправой. Редакция готовит заявление в полиции об угрозах.

Свои угрозы Евгений Карась разместил в телеграм-канале.

Ему не понравилось, что мы констатировали тот факт, что человек, взявший в заложники полицейского в Полтаве, ранее служил в АТО.

"Есть информация, что персонал вашей российской агенции заигрался и будет отвечать", - написал Евгений Карась.

При этом он заявляет, что речь идет про весь персонал нашей редакции.

Главред "Страны" Игорь Гужва заявил, что редакция будет реагировать на угрозы в правовом поле и будет подавать заявление в полицию об угрозах со стороны Евгения Карася.

"Естественно, будем реагировать в правовом поле. Цымбалюка за нападение на журналиста "Страны" уже судят. За угрозы нашим журналистам будут судить и Карася", - написал Игорь Гужва.

Ранее "Страна" уже подробно рассказывала кто такой Евгений Карась и что из себя представляет организация С14.

Также стоит напомнить, что выходцы из его организации Полищук и Медведько проходят обвиняемыми по делу об убийстве писателя и журналиста Олеся Бузины.

Также писали, что журналистка Екатерина Сергацкова была вынуждена уехать из Киева из-за угроз, которые стали поступать в ее адрес после выхода в ее издании статьи о связях ультраправых с партнерами Facebook.

Как сообщала "Страна", 9 июля суд начал рассмотрение по сути дела о нападении на журналиста "Страны" в июле прошлого года.

Главный фигурант - Алексей Цымбалюк - отказался давать показания и не признал свою вину. Следующее заседание суда состоится 3 сентября. Будут заслушаны свидетели.

Напомним, 2 июля 2019 года Алексей Цымбалюк избил на Майдане Независимости журналиста "Страны" Владислава Бовтрука, который освещал акции ультраправых. Радикал нанес удары со спины и попытался душить нашего корреспондента. Позже он угрожал журналисту убийством в социальных сетях.