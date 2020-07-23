Участники трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договорились об открытии двух новых контрольных пунктов въезда-выезда в "Золотом" и "Счастье" Луганской области.

Соответствующая информация указана в отчете ОБСЕ, в четверг, 23 июля.

"Участники Рабочей группы подтвердили готовность одновременно открыть два новых контрольных пункта въезда-выезда на линии соприкосновения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что два дополнительных КПВВ будут открыты в населенных пунктах Счастье и Золотое Луганской области не позднее 10 ноября 2020 года.

Напомним, 10 июня украинская сторона возобновила работу двух из пяти пунктов пропуска в районе ООС: КПВВ "Марьинка" в Донецкой области и "Станица Луганская" в Луганской области. 22 июня возобновил работу КПВВ "Новотроицкое".

Также мы сообщали, что 21 июля состоялось плановое заседание Трехсторонней контактной группы в формате видеоконференции. Сторонам удалось согласовать и утвердить пакет дополнительных мер контроля действующего режима прекращения огня. А также договориться о соблюдении режима прекращения огня с 00:01 27 июля 2020 года.