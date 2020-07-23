Украина подписала меморандум с ЕС о получении макрофинансовой помощи в размере 1,2 млрд евро. Подписантами с украинской стороны выступили министр финансов Сергей Марченко и глава Национального банка Кирилл Шевченко.

Об этом сообщает премьер-министр Украины Денис Шмыгаль у себя в Telegram.

"Украина получит 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи от Европейского Союза. Сегодня подписали Меморандум и кредитное соглашение с Еврокомиссией в рамках нашего рабочего визита в Брюссель вместе с министром финансов Сергеем Марченко и главой НБУ Кириллом Шевченко.

Спасибо европейским партнерам за решительную поддержку нашей страны. Это важный шаг, поддерживающий макрофинансовую стабильность государства и направленный на обеспечение благосостояния украинских граждан.

1,2 млрд евро для Украины - это самый большой транш Еврокомиссии в рамках "исключительной" программы макрофинансовой помощи, которая предусмотрена для 10 стран и направлена ​​на преодоление негативных последствий пандемии", - отметил Шмыгаль.

Как сообщала "Страна", в июне Еврокомиссия также выделяла Украине полмиллиарда евро макрофинансовой помощи.

Также "Страна" писала, что 10 июня Международный валютный фонд отправил в Украину первый транш в размере 2,1 млрд долларов. Для этого Украина выступила гарантом выполнения 13 условий (в числе которых открытие продажи земли и повышение пенсионного возраста), под которыми подписались Зеленский и Шмыгаль.