Высший совет правосудия заявил, что Национальное антикоррупционное бюро не должно говорить, что в Окружном административном суде города Киева установлен факт коррупции до решения суда, так как это не соответствует презумпции невиновности. Такие заявления подрывают доверие к судебной ветви власти.

Об этом говорится в заявлении ВСП.

"Высший совет правосудия решил обратить внимание должностных лиц Национального антикоррупционного бюро Украины на необходимость воздерживаться от заявлений и публичных высказываний, участия в информационной кампании, которые влияют на независимость судебной власти и подрывают авторитет правосудия в цело...В информации, распространенной Национальным антикоррупционным бюро Украины, акцентировано на совершении судьями преступления как на установленном факте, что не соответствует презумпции невиновности", - объяснили свое мнение в ВСП.

На заседании 23 июля Совет осудил публикацию НАБУ по поводу дела об Окружном суде "как такую, что дает толчок толчок информационной кампании, которая формирует общественное мнение в поддержку позиции о том, что преступное деяние имеет место, как доказанный факт".

НАБУ должно "воздерживаться от информационных и политических кампаний, заявлений и действий, которые могут повлиять на независимость судебной власти и подорвать авторитет правосудия в целом".

Напомним, что прокуроры САП и детективы НАБУ в пятницу, 17 июля, сообщили о подозрении председателю Окружного административного суда города Киева Павлу Вовку, а также его заместителю, пятерым судьям и председателю Государственной судебной администрации Украины. Сам Вовк заявил, что иностранные агенты по заказу других стран хотят захватить судебную власть в Украине, чтобы лишить ее суверенитета. И рассказал, что подозрение ему не вручали, так как он сам находится в отпуске.

"Страна" в том, почему украинские правоохранители взялись за главный суд Киева.