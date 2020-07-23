Шон Монсон, режиссер фильма "Земляне", прорекламировать который луцкий террорист вынудил президента Украины Владимира Зеленского, прокомментировал ситуацию с захватом заложников.

Соответствующий пост опубликован на странице фильма в Facebook.

"Земляне" не одобряют и не оправдывают террористические акты, поскольку их послание является состраданием ко всем существам. Содержание фильма - продолжающееся глобальное убийство миллиардов беззащитных животных, которое не только наносит вред здоровью человека, но и является главной причиной изменения климата. Однако мы не используем террор, чтобы пробудить людей к террору. Наши сердца обращены ко всем пострадавшим от этого испытания, их семьям, а также властям, которые обеспечили, чтобы никто не погиб. Давайте двигаться вперед без насилия ко всем", - сказано в заявлении.

Напомним, 21 июля в Луцке Максим Кривош захватил 13 человек в заложники. Он удерживал их в автобусе около 12 часов и требовал, чтобы представители власти публично назвали себя террористами в законе, а президент Зеленский прорекламировал фильм "Земляне". В итоге глава государства условие выполнил, а террорист сдался. "Страна" подробно описывала, как это было.

Также мы писали, о чем фильм "Земляне", который по требованию луцкого террориста отрекламировал Зеленский.