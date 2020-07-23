В правлении Национального банка Украины приняли решение сохранить учетную ставку на уровне 6% годовых с 24 июля 2020 года, что является самым низким ее уровнем за всю историю независимой Украины.

Об этом заявил глава НБУ Кирилл Шевченко во время брифинга 23 июля по решениях Правления Национального банка по монетарной политике.

Отметим, что заявление Шевченко показали в записи, поскольку утром он отбыл в Брюссель вместе с премьером.

"С одной стороны, это сдержит рост цен в условиях восстановления экономики в 2021-2022 годах, а с другой - оставит достаточное пространство для дальнейшего снижения стоимости кредитов к однознаковому уровню", - заявил Шевченко.

Стоит отметить, что изменение учетной ставки является важным сигналом для определения банками процентных ставок по вкладам и займам. Она влияет на стоимость кредитов, предоставляемых Нацбанком коммерческим банкам. Чем она выше, тем дороже обходятся банкам займы рефинансирования, тем дороже они предлагают собственные кредиты, тем меньше заемщиков оформляют ссуды.

Когда инфляция и риски макроэкономической нестабильности в стране усиливаются, центральный банк должен принять меры для стабилизации. Тогда НБУ повышает учетную ставку и проводит жесткую монетарную политику.

Это значит, что кредитование будет более рискованным, поэтому цен на деньги в экономике растет. При уменьшении инфляции и улучшении макроэкономической ситуации учетная ставка обычно снижается, и это вызывает постепенное удешевление депозитов и кредитов.

Напомним, ранее Шевченко заявил, что Национальному банку Украины следует продолжить политику снижения учетной ставки, которая на данном этапе упала до самого низкого уровня в истории Украины.

Как сообщалось, 11 июня правление Национального банка Украины приняло решение понизить учетную ставку до самого низкого уровня в истории Украины - с 8% до 6% годовых