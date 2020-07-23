Мэр Киева Виталий Кличко призвал правоохранителей усилить меры безопасности в Киеве, несмотря на то, что сегодня на улицы и так вышла Нацгвардия, а полицейские дежурят на улицах и у входов метро.

Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

"Одним из важнейших вопросов сегодня является безопасность в городе. Вы видите, что происходит, особенно в последние дни, - и в стране, и в столице. У нас каждый день сообщения о десятках заминирований. И не все из них, к сожалению, оказываются ложными. Поджоги. Ситуацию в стране и в городе пытаются дестабилизировать, посеять панику среди людей. Этого нельзя допустить! И я обращаюсь к правоохранительным органам, в частности, к СБУ и полиции, усилить меры безопасности в столице. Чтобы киевляне чувствовали себя защищенными", - заявил сегодня Кличко.

По словам городского головы, он подразумевает под усилением мер безопасности в Киеве патрулирование в городе, обеспечение правопорядка и "более эффективную работу по выявлению и предупреждению возможных угроз. А также - задержание и привлечение к ответственности преступников".

Как сообщала "Страна", последние несколько дней в украинских городах стало неспокойно. Увеличилось число минирований, террористических атак, а также поджогов автомобилей и угонов.

Одна из наиболее нашумевших произошла 21 июля в Луцке, где 44-летний террорист Максим Кривош 12 часов удерживал в заложниках 13 человек, грозясь взорвать маршрутку с людьми, если президент Владимир Зеленский не обнародует заявление с призывом "всем смотреть фильм Земляне 2005 года". Только после выполнения президентом требования Кривош сдался копам.

Сегодня в Полтаве произошла похожая ситуация - на этот раз 31-летний ранее судимый за кражи и наркотики экс-атошник Роман Скрипник спровоцировал конфликт, угрожая гранатой. После этого он взял в заложники полковника полиции Виталия Шияна и на автомобиле направился в Киев, требуя не сажать его в тюрьму. Известно, что полтавский террорист страдает расстройствами психики.