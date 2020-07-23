В Министерстве внутренних дел сообщили, что спецоперация по задержанию "полтавского террориста", который угнал машину и угрожал взорвать себя гранатой, уже закончена. На данный момент о результатах ее проведения пока неизвестно.

Об этом со ссылкой на источники в МВД сообщает телеканал "НАШ" в своем Telegram.

"НАШи источники в МВД сообщают, что спецоперация по задержанию (угонщика в Полтаве - Ред.) уже закончена", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня мужчину 1988 года рождения Романа Скрипника пытались задержать за угон автомобиля, он угрожал взорвать гранату, с ним вели переговоры. Позже этот мужчина взял в заложники начальника управления уголовного розыска главного управления национальной полиции Полтавской области Виталия Шияна и уехал с ним на предоставленном правоохранителями автомобиле.

Отметим, Скрипник - человек с судимостями. Как ранее сообщал замглавы МВД Антон Геращенко, сейчас его подозревают в угоне авто. Поэтому основное требование террориста - не сажать его снова.