В четверг, 23 июля, Печерский суд Киева опустил на поруки "порохобота" Александра Погребицкого, который 21 июля напал на депутата Олега Волошина и облил его зеленкой.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Отметим, что Погребицкому инкриминируют статью 346-2 УК Украины - угроза или насилие по отношению к государственному служащему. Ему грозит от 4 до 7 лет лишения свободы. Прокуроры просили для подозреваемого домашний арест. Однако в результате Александра Погребицкого отпустили на поруки нардепов от "Евросолидарности".

После суда Погоебинский вышел к собравшимся у здания сторонникам вместе с Порошенко, поблагодарил его и всех, кто пришёл поддержать. Порошенко тоже выступил, в ходе своей речи он кричал и срывался на эмоции.

Экс-президент начал свою речь с того, что он пришел в суд защитить патриотов Украины и под крики "дякую" рассказывал о государственности. К слову, представители Нацкорпуса не "дякували" вместе со всеми.

"Картина типичная для нашей страны. Известный сторонник Порошенко Погребиский совершил уголовное преступление, напав на нардепа. Статья тяжкая. Но прокуроры просят мягкую меру - домашний арест. Далее Порошенко приводит немногочисленную массовку под суд, защита говорит, что Погребиский ни на кого не нападал и его отпускают на поруки. Далее Порошенко выходит и выступает перед судом, где рассказывает какой Погребиский герой, что напал на Волошина. В общем вывод очевиден - пока суды будут отпускать на волю нападающих на людей, нападения и хаос в стране будут продолжаться", - комментирует ситуацию Telegram-канал "Политика Страны".

Напомним, активист атаковал нардепа Волошина перед заседанием Верховной Рады 21 июля. Судя по рисунку на футболке, парень - явный националист, окружающим он преставился "Степаном Бандерой".

"Страна" сообщала о том, что утром 23 июля в Киеве у суда представители Нацкорпуса и сторонники Порошенко собирались в поддержку "порохобота", облившего зеленкой нардепа Волошина.