Кража, мошенничество, хранение наркотиков. В МВД раскрыли список судимостей полтавского угонщика Скрипника
Полтавский террорист Роман Скрипник, который захватил в заложники сотрудника полиции, неоднократно был судим за ряд преступлений.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель министра МВД Антон Геращенко.
"Лицом, которое сегодня в Полтаве совершило ряд преступлений и удерживает в качестве заложника полковника полиции является Скрипник Роман Николаевич, 14.02.1988 г. р.", - сообщил он.
Также Геращенко опубликовал список судимостей угонщика:
- 2007 год, ст. 185 ч. 1 УК Украины - мелкая кража. Избрана мера пресечения Ленинским РО Полтавы – подписка о не выезде. Штраф 510 грн.
- 2008 год, ст. 185 ч. 2, кража, ст. 190 мошенничество,ч. 1 УК Украины. Избрана мера пресечения Ленинским РО Полтавы - подписка о не выезде. Ограничение свободы на 2 года.
- 2014 год, ст. 185 ч. 2, ст. 309 ч. 2 производство или хранение наркотиков УК Украины. Выбрана мера пресечения Машевским РО Полтавы - домашний арест. Ограничение свободы на 3 года.
- 2014 год, ст. 185 ч. 2 ст. 309 ч. 2 УК Украины. Избрана мера пресечения Машевским РОВД Полтавы - домашний арест. Ограничение свободы на 3 года.
"Желание злоумышленника, которое побудило его захватить заложника и угрожать взрывом гранаты, - не желание попасть надолго за решетку.
Но похоже, что срок лишения свободы после этих действий будет намного больше", - отметил Геращенко.
Замминистра напомнил, что ради безопасности граждан полицией было принято решение позволить злоумышленнику уехать за пределы города Полтава.
Также он отметил, что машина, в которой находится подозреваемый и заложник, полковник полиции Виталий Шиян, сопровождается полицией и спецподразделениями.
"Стратегия действий полиции - переговоры, переговоры и еще раз переговоры. Ради сохранения жизни как преступника так и окружающих", - написал Геращенко.
Напомним, "Страна" ведет онлайн-репортаж о происходящем в Полтаве, где угонщик автомобиля, вооруженный гранатой, взял в заложники шефа полиции.
Как сообщалось, Полтавский террорист лежал в психбольнице с шизофренией.