Полтавский террорист Роман Скрипник, который захватил в заложники сотрудника полиции, неоднократно был судим за ряд преступлений.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель министра МВД Антон Геращенко.

"Лицом, которое сегодня в Полтаве совершило ряд преступлений и удерживает в качестве заложника полковника полиции является Скрипник Роман Николаевич, 14.02.1988 г. р.", - сообщил он.

Также Геращенко опубликовал список судимостей угонщика:

2007 год, ст. 185 ч. 1 УК Украины - мелкая кража. Избрана мера пресечения Ленинским РО Полтавы – подписка о не выезде. Штраф 510 грн.

2008 год, ст. 185 ч. 2, кража, ст. 190 мошенничество,ч. 1 УК Украины. Избрана мера пресечения Ленинским РО Полтавы - подписка о не выезде. Ограничение свободы на 2 года.

2014 год, ст. 185 ч. 2, ст. 309 ч. 2 производство или хранение наркотиков УК Украины. Выбрана мера пресечения Машевским РО Полтавы - домашний арест. Ограничение свободы на 3 года.

2014 год, ст. 185 ч. 2 ст. 309 ч. 2 УК Украины. Избрана мера пресечения Машевским РОВД Полтавы - домашний арест. Ограничение свободы на 3 года.

"Желание злоумышленника, которое побудило его захватить заложника и угрожать взрывом гранаты, - не желание попасть надолго за решетку.

Но похоже, что срок лишения свободы после этих действий будет намного больше", - отметил Геращенко.

Замминистра напомнил, что ради безопасности граждан полицией было принято решение позволить злоумышленнику уехать за пределы города Полтава.

Также он отметил, что машина, в которой находится подозреваемый и заложник, полковник полиции Виталий Шиян, сопровождается полицией и спецподразделениями.

"Стратегия действий полиции - переговоры, переговоры и еще раз переговоры. Ради сохранения жизни как преступника так и окружающих", - написал Геращенко.

Напомним, "Страна" ведет онлайн-репортаж о происходящем в Полтаве, где угонщик автомобиля, вооруженный гранатой, взял в заложники шефа полиции.

Как сообщалось, Полтавский террорист лежал в психбольнице с шизофренией.