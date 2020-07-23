Вооруженный террорист Роман Скрипник, который взял в заложники полковника полиции Виталия Шияна, уже въехал в Киевскую область.

Об этом сообщает "Суспільний контроль" в Telegram.

Известно, что за рулем автомобиля находится правоохранитель. Вместе с ним полтавский террорист планирует добраться в Киев. Его главное требование - не сажать его снова в тюрьму.



По словам губернатора Полтавской области Олега Синегубова, требование не может быть выполнено. Правоохранители готовы к разным вариантам развития событий, в том числе использовать силовой сценарий.



"Страна" ведет онлайн-репортаж о том, как бывший атошник-рецидивист в Полтаве взял в заложники шефа уголовного розыска и отправился в столицу. В реестре судебных решений у Скрипника длинный список преступлений, включая кражу и наркотики. В марте 2017 года человек с таким же именем по решению суда был принудительно отправлен ​​на стационарное лечение в Полтавскую областную психбольницу с диагнозом "острое полиморфное психотическое расстройство с симптомами шизофрении, суицидальные намерения, агрессия к окружающим".