Захвативший сотрудника полиции в заложники в Полтаве угонщик Роман Скрипник женат и имеет ребенка. Он участвовал в АТО, а в 2019 году был приговорен Полтавским районным судом к 3 годам условно за кражу и хранение наркотиков (ч. 3 ст. 185, ч. 2 ст. 309 УКУ).

Об этом свидетельствуют данные реестра судебных решений.

По информации реестра, человек с таким же именем был осужден за кражу в декабре 2014 года. Мужчину приговорили к 3 годам условно. В феврале 2015 года он был призван на военную службу. В начале 2016 года он вышел в запас. В марте 2017 года человек с таким же именем, по решению суда, был принудительно отправлен на стационарное лечение в Полтавскую областную психбольницу с диагнозом "острое полиморфное психотическое расстройство с симптомами шизофрении, суицидальные намерения, агрессия к окружающим".

Затем в 2019 году он был приговорен за кражу и наркотики, а 1 июня 2020 года получил штраф в 10,2 тыс. гривен и лишился водительских прав на год за управление машиной в состоянии наркотического опьянения.

Напомним, сегодня Скрипника пытались задержать за угон автомобиля, он угрожал взорвать гранату, с ним вели переговоры. Затем он взял в заложники начальника управления уголовного розыска главного управления национальной полиции Полтавской области Виталия Шияна и уехал с ним на предоставленном правоохранителями автомобиле.

Террорист требует, чтобы его не сажали снова за решетку. Однако губернатор Полтавской облгосадминистрации Олег Синегубов уже сообщил, что выполнить требования полтавского террориста невозможно, поэтому призвал готовиться к силовому решению.