Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, который сегодня, 23 июля вылетел в Брюссель, заявил о том, что принятый Верховной Радой в первом чтении законопроект о локализации, направленный на развитие машиностроения Украины, не соответствует некоторым параметрам Соглашения об ассоциации Украина-ЕС.

"Закон принят в первом чтении. Для меня, наших международных партнеров он является довольно жестким. Он достаточно интересный для нашей промышленности и экономики", - заявил премьер-министр.

Денис Шмыгаль также уточнил, что задача властей сегодня - найти "золотую середину", чтобы поддержать собственную экономику во время кризиса, однако не нарушить при этом международные соглашения, которые уже подписаны.

Премьер уверен, что возможности для такого компромисса есть.

"Пока международные партнеры абсолютно спокойно это воспринимают, так как понимают: это первое чтение", - отметил Шмыгаль, как передает "Интерфакс-Украина".

По словам премьера, позиция правительства заключается в том, что речь не может идти о жесткой локализации, а лишь об использовании неценовых критериев в размере 30% при проведении государственных закупок, которые будут давать некие преференции товарам, имеющим составляющую украинского производства.

"В действующей редакции законопроект не соответствует некоторым параметрам Соглашения об ассоциации Украина-ЕС, поэтому правительство будет настаивать на том, чтобы мы отредактировали его совместно с депутатами так, чтобы он не нарушал наших международных соглашений, и не только об ассоциации", - уточнил Шмыгаль.

Напомним, 21 июля Верховная Рада приняла за основу законопроект №3739 о локализации, направленный на развитие машиностроения. Документ предполагает преференции при государственных закупках с требованием локализации 25-40% с 2021 года с дальнейшим повышением еще на 15 п.п. с 2024 года.

Законопроект был зарегистрирован в парламенте 24 июня 2020 года. Его соавторами выступили в основном нардепы фракции "Слуга народа", в том числе Дмитрий Кисилевский, Дмитрий Наталуха, Роксолана Пидласа, а также главы депутатских фракций и групп, парламентских комитетов, члены комитета экономического развития и других депутатов - всего 37 чел.

В то же время глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас направил в адрес премьер-министра Шмыгаля и спикера парламента Дмитрия Разумкова письмо, в котором выразил обеспокоенность инициативами правительства и парламента о преференциях украинскому машиностроению при госзакупках, которые противоречат взятым Украиной обязательствам в рамках ВТО. Кроме того, ЕС считает, что законопроект нарушает принципы недискриминации, а с учетом предлагаемого уровня локализации до 60% фактически лишает иностранную продукцию возможности участия в госзакупках.

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