У руководителя Государственного агентства развития туризма Украины Марьяны Олеськив обнаружили коронавирус. Вся команда управления ушла на карантин из-за коронавируса, а министр Ткаченко ждет для себя итогов теста.

Об этом сообщает пресс-служба ГАРТ.

"Госпожа Олеськив чувствует себя хорошо и очень просит не пренебрегать такими простыми правилами: носите маски, мойте руки, соблюдайте социальной дистанции, если чувствуете признаки заболевания - оставайтесь дома", - говорится в сообщении.

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Положительный результат на Covid-19 - удивление для самой чиновницы. "Была удивлена, потому что носила маску в общественных местах, постоянно мыла и дезинфицировала руки, соблюдала дистанцию и другие рекомендуемые правила", - поделилась Марьяна Олеськив на своей странице в Facebook.

По ее словам, все контактные лица сейчас проходят тестирование, а сотрудники Госагентства отправлены на карантин. "Чувствую себя хорошо, хотя есть слабость и ощущение легкой простуды и небольшая боль в горле", - пишет Марьяна Олеськив.

Как сообщала "Страна", 23 июля в Киеве коронавирусом заразилось еще 112 человек.

Также мы писали, что Минздрав показал статистику коронавируса по регионам Украины на 23 июля.