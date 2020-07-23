В водохранилищах Днепра зафиксировали морскую рыбу иглу и мелких медуз. Там они стали привычными обитателями, а увидеть их можно уже в районе Киева.

Об этом со ссылку на пресс-службу Ассоциацию рыболовов Украины пишет "Интерфакс-Украина".

"… По утверждению ученых, вода в водохранилищах напоминает коктейль из всей таблицы Менделеева. Благодаря всему этому соленость воды повысилась, что и дало возможность поселиться в каскаде Днепровских водохранилищ жителям морских лиманов", - сообщил глава Ассоциации рыболовов Украины Александр Чистяков.

При этом еще три года назад рыбу иглу и некоторые виды бычков можно было встретить только в дельте Днепра и на Каховском водохранилище, а сегодня они поселились и в киевских заливах.

"Что в отношении мелкой медузы, то это Craspedacusta sowerbyi или амазонская пресноводная медуза из Южной Америки. Несколько лет назад можно было увидеть ее единичные экземпляры, но в этом в некоторых заливах как в киселе плаваешь. Данная медуза - пришелец. Она не свойственна нашей отечественной природе, скорее всего, попала в воды Днепра из чьего-то аквариума. Этот вид происходит родом от настоящих медуз, схожий с ними по структуре и так-то же должен иметь щупальца, то есть это настоящая, полноценная медуза, правда несколько в уменьшенном виде от своих морских сородичей", - сообщил Чистяков.

При этом появление в Днепре морских обитателей свидетельствует о катастрофическом состоянии Днепра: "они живут в столичной акватории прямо под "окнами" Верховной Рады, и это яркая демонстрация ненадлежащего отношения к самой реке страны".

Кроме того, Днепр зарастает и мелеет. Только в столичной акватории 57 отмелей, и они могут превратиться в острова, если не принять экстренных мер.

Напомним, блогер рассказал о нашествии медуз в Кирилловке, которое наблюдается в июле 2020 года.

Также мы писали, что в Киеве на станции метро "Днепр" поселят огромную медузу.