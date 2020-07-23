Глава Славянска в Донецкой области Вадим Лях сообщил, что получил положительный тест на заражение коронавирусной инфекцией.

Об этом он рассказал в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook в четверг, 23 июля.

"К большому сожалению, анализ показал положительную реакцию, коронавирусом – заболел. Самочувствие хорошее, нахожусь под наблюдением врачей", - сказал Лях в видеоролике.

Напомним, в начале июня Славянск оказался эпицентром вспышки коронавируса на Донбассе. Сначала сообщалось о 7 случаях, потом о 19. Далее прирост заболевших происходил ежедневно. 11 июня количество заболевших достигло 21 за сутки.

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