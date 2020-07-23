В четверг, 23 июля, на границе с Молдовой в Одесской области, водитель хотел провезти предметы с советской и российской пропагандой, а также фотографии президента России Владимира Путина. События происходили на пункте пропуска "Староказачье".

Об этом сообщила Госпогранслужба Украины.

Отмечается, что накануне, во время проверки автомобиля, которым возвращался из-за границы украинец, пограничники обратили внимание его нервное поведение. По этой причине они инициировали углубленный осмотр машины.

Так, в ходе проверки погранично-таможенная группа обнаружила в багажнике флаги с символикой СССР и гербом Российской Федерации, картины с символикой РФ, фотографии президента РФ Владимира Путина. Также у жителя Украины оказались с собой картины с изображениями военной техники страны-агрессора, наклейки, награды, а также значительную сумму денег в иностранной валюте.

Отмечается, что о происшествии сообщили взаимодействующие структуры. При участии представителей Службы безопасности Украины выясняются все обстоятельства для принятия правового решения.

Ранее мы писали, что СБУ задержала на границе экс-замдиректора "Завода им. Малышева" и изъяла у него медали "75 лет Великой Победы".

Также сообщали, что Госпогранслужба задержала украинца, который незаконно перевозил через границу в Польшу запрещенные предметы и документы с символикой СССР.