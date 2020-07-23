Машина с преступником, который взял в заложники начальника уголовного розыска полиции Полтавской области Виталия Шияна, была выпущена из города, чтобы минимизировать угрозу жителям.

Об этом "Стране" сообщили в полиции.

Машину ведет заложник - шеф уголовного розыска Шиян. При этом автомобиль двигается по проселочным дорогам.

"Страна" ведет онлайн-репортаж о происходящем в Полтаве, где угонщик автомобиля, вооруженный гранатой, взял в заложники шефа полиции.

Как сообщалось, преступник вместе с захваченным им полицейским выехал за пределы города и направляется в сторону Киева.

Ранее мы писали о том, что угонщиком оказался Роман Скрипник - бывший участник АТО, который имеет судимость за сбыт наркотических веществ. Он требует, чтобы его снова не сажали за решетку.