Полтавский угонщик едет с заложником по проселочным дорогам за пределами города. Фото: poltava.to

Машина с преступником, который взял в заложники начальника уголовного розыска полиции Полтавской области Виталия Шияна, была выпущена из города, чтобы минимизировать угрозу жителям.

Об этом "Стране" сообщили в полиции. 

Машину ведет заложник - шеф уголовного розыска Шиян. При этом автомобиль двигается по проселочным дорогам. 

"Страна" ведет онлайн-репортаж о происходящем в Полтаве, где угонщик автомобиля, вооруженный гранатой, взял в заложники шефа полиции.

Как сообщалось, преступник вместе с захваченным им полицейским выехал за пределы города и направляется в сторону Киева

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