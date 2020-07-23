Машину полтавского угонщика ведет его заложник-коп, они едут по поселочным дорогам
Машина с преступником, который взял в заложники начальника уголовного розыска полиции Полтавской области Виталия Шияна, была выпущена из города, чтобы минимизировать угрозу жителям.
Об этом "Стране" сообщили в полиции.
Машину ведет заложник - шеф уголовного розыска Шиян. При этом автомобиль двигается по проселочным дорогам.
"Страна" ведет онлайн-репортаж о происходящем в Полтаве, где угонщик автомобиля, вооруженный гранатой, взял в заложники шефа полиции.
Как сообщалось, преступник вместе с захваченным им полицейским выехал за пределы города и направляется в сторону Киева.
Ранее мы писали о том, что угонщиком оказался Роман Скрипник - бывший участник АТО, который имеет судимость за сбыт наркотических веществ. Он требует, чтобы его снова не сажали за решетку.