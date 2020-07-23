Требования полтавского террориста Романа Скрипника, который захватил в заложники полковника полиции Виталия Шияна и направляется проселочными дорогами в Киев, выполнить невозможно.

Об этом сообщил губернатор Полтавской облгосадминистрации Олег Синегубов в эфире телеканала "Наш".

"Требования, конечно, ничего не имеют общего с действительностью. Он хочет просто избежать уголовной ответственности, это невозможно. Сейчас продолжаются переговоры, чтобы заставить его сдаться. Но правоохранители… готовы к силовому сценарию решения этого конфликта", - заявил Синегубов в четверг в эфире телеканала "Наш".

Напомним, террорист Роман Скрипник просит не сажать его снова в тюрьму.

Сегодня Скрипника пытались задержать за угон автомобиля, он угрожал взорвать гранату, с ним вели переговоры. Позже этот мужчина взял в заложники начальника управления уголовного розыска главного управления национальной полиции Полтавской области Виталия Шияна и уехал с ним на предоставленном правоохранителями автомобиле.