Экс-нардеп Надежда Савченко опровергла информацию о связях с подельником луцкого террориста Максима Кривоша.

Соответствующий пост она опубликовала в Facebook.

Экс-нардеп потребовала от журналистов опровержения информации и извинений за распространение информации, что харьковский подельник террориста из Луцка Михайленко входил в круг ее друзей.

"Я за качественную и ответственную работу журналистов в Украине. Поэтому без суда жду извинений от всех СМИ, которые публиковали и разгоняли неверную непроверенную информацию касаемо меня и запугивали общество псевдотероризмом", - заявила Надежда Савченко.

Напомним, 21 июля в Харькове задержали сообщника луцкого террориста с арсеналом оружия. Также мы писали, что сегодня, 23 июля, суд Харькова выберет меру пресечения подельнику луцкого террориста.