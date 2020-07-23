Полтавский террорист Роман Скрипник, у которого в заложниках находится начальник уголовного розыска полиции Полтавской области Виталий Шиян, выдвинул свои требования.

Об этом сообщили в полиции Полтавы.

Так, Скрипник - человек с судимостями. Как ранее сообщал замглавы МВД Антон Геращенко, сейчас его подозревают в угоне авто. Поэтому основное требование террориста - не сажать его снова.

Напомним, "Страна" ведет онлайн-репортаж о происходящем в Полтаве, где автоугонщик с гранатой взял в заложники шефа полиции.

Также мы писали о том, что полтавский угонщик с копом-заложником выехал за пределы города и направляется в сторону Киева.

Кроме того, сообщалось, что взявший полицейского в заложники Роман Скрипник - бывший атошник, судимый за сбыт наркотиков.