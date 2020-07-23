Президенты Украины Владимир Зеленский и Швейцарии Симонетта Сомаруга во время сегодняшней поездки на Донбасс посетили коммунальное предприятие "Вода Донбасса". Швейцария в этом году выделит 1 400 000 швейцарских франков на для обеспечения этого предприятия всем необходимым.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Зеленского.

По словам президента, это коммунальное предприятие обеспечивает питьевой водой около четырех миллионов жителей Донецкой области, а также украинцев, находящихся на временно оккупированных территориях. С 2014 года из-за неоднократных обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований периодически прекращалась подача воды. Также ухудшилось техническое состояние инфраструктуры предприятия, возросла нехватка химических реагентов для очистки воды и технологического оборудования.

В связи с этим, во время визита, была представлена новая швейцарская программа сотрудничества с Украиной на следующие три года. Согласно которой на нужды "Воды Донбасса" в 2020 году выделено 1,4 млн швейцарских франков.

"Сегодня мы с мадам президентом встречаем гуманитарный груз из Швейцарской Конфедерации - это еще 17 грузовиков. 15 из них привезли химикаты и реагенты. Одна доставит средства личной защиты в центральную больницу Славянска. А еще одна - гидролизные аппараты для очистки воды в Волноваху и Мариуполь", - сказал Президент Украины.

Он добавил, что с международной помощью планируется модернизация канала Северский Донец - на Донбассе. Также предусматривается совершенствование работы водопровода для уменьшения зависимости от территории, где продолжаются боевые действия, и внедрение энергоэффективных технологий. В рамках повышения энергоэффективности планируется замена старых труб на новые, пластиковые.

Также Владимир Зеленский и Соммаруга возложили цветы к мемориальной доске работникам предприятия, погибших в результате артобстрела территории насосной станции со стороны незаконных вооруженных формирований.

Ранее мы писали, что пять городов Донбасса остались без воды из-за крупной аварии на водоводе. Это случилось в результате порыва, который произошел на участке магистрального водовода диаметром 1400 мм между вторым и третьим подъемами Второго донецкого водопровода.