На балансе Госуправления делами находятся 7 государственных резиденций и 1 государственная дача на территории Киева и Киевской области. Судя по всему, госдачей Зеленского является Дом отдыха "Конча-Заспа", куда сейчас переехал на проживание президент.

Об этом сообщают "Украинские новости".

Перечислять резиденции Госуправление делами отказалось, сославшись на постановление Кабмина №18 от 19 января 1994 года, которым утверждается, что перечень дач и резиденций, до сих пор находится под грифом "Для служебного пользования".

При этом к числу государственных дач относятся помещения, предназначенные для постоянного или временного проживания главы государства и высших чиновников, содержание которых полностью финансируется из Госбюджета. Судя по всему, единственной госдачей, которая сегодня осталась в Киевской области на балансе ГУД, является дом №29 или "дача Ющенко" на территории Дома отдыха "Конча-Заспа".

Перед поселением в дома на территории Дома отдыха "Конча-Заспа" или Комплекса отдыха "Пуща-Водица", получившие разрешение президента или Кабмина "небожители" в обязательном порядке подписывают договора с дирекцией комплекса, где прописаны условия их проживания и размер платы за услуги. А некоторые – инвестдоговора, которыми фактически выводят полученные дачи в свою собственность.

В то же время, Зеленский никаких договоров не подписывал, а поселился в "Конче-Заспе" на основании постановления ВР №2033 от 04.01.1992. То есть, переехал на госдачу.

Что касается госрезиденций, то к ним относятся помещения, предназначенными для рабочих мероприятий, а также для временного проживания глав иностранных делегаций и гостей президента. По состоянию на 1994 год в Киеве и области насчитывались 6 государственных резиденций и 6 государственных дач. В число госрезиденций входило "Межигорье", которое сегодня не имеет такого статуса.

Таким образом, в 7 госрезиденций относятся недавно отреставрированный Мариинский дворец, четыре здания в правительственном квартале, особняк Ковалевского и Банковая, 10.

В то же время, судьба остальных государственных дач остается неизвестной (речь идет о госдачах №27, №28 и №30 в "Конче-Заспе" и №15 в "Пуще-Водице").

Как сообщала "Страна", 20 июля Зеленский прервал свой отпуск на "даче Хрущева" в Херсонской области и вернулся в Киев. Отметим, что, по информации журналистов, Зеленский должен был отдыхать на президентской даче на острове Бирючий до конца июля.