Полиция 23 июля не проводит обыски в "Велюре". Фото: "Страна"

Утром 23 июля в районе улицы Льва Толстого в Киеве проходят обыски. Однако они не имеют отношения к скандальному ресторану "Велюр" народного депутата от "Слуги народа" Николая Тищенко.

Об этом со ссылкой на пресс-службу полиции Киева сообщает УНН.

"Следственное управление Киевской области проводит следственные действия на территории рядом с рестораном "Велюр", но это не имеет никакого отношения к ресторану "Велюр", - сообщили правоохранители. 

Ранее в СМИ появилась информация, что утром в четверг в ресторан "Велюр" нардепа Тищенко нагрянули силовики.

Напомним, ресторан "Велюр" в Киеве прославился во время пика карантина как работающий "для своих". В заведении в центре Киева, несмотря на запреты, приезжали политики и представители олигархов. 

Также мы писали, что "Велюр" работал до утра в июле, несмотря на действующие правила о запрете работы заведений в ночное время. А владелец ресторана Тищенко не смог ответить на вопрос, почему это происходит.

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