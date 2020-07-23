В Оболонском районе Киева сообщили о заминировании автомобиля около ТРЦ "Метрополис". Дорога перекрыта, жителей просят оставаться дома. На месте работают взрывотехники.

Об этом сообщает ДТП.kiev.ua.

"В Киеве на Оболони заминировали автомобиль Audi. На месте полиция и взрывотехники. Территория возле ТЦ Метрополис оцеплена", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера в центре Киева, на улице Большой Васильковской, прямо на дороге загорелся автомобиль. Позже очевидцы сообщили, что горели два автомобиля - BMW и Volkswagen, на который огонь перекинулся после возгорания первого авто.

Ранее в Киеве неизвестные ночью взорвали банкомат, забрали деньги и ушли в бега.