В Полтаве после переговоров захваченного в заложники полицейского обменяли на начальника Управления уголовного розыска Нацполиции в Полтавской области полковника Виталия Шияна.

Об этом в Facebook сообщил замглавы МВД Антон Геращенко.

По его словам, утром в четверг, 23 июля, в Полтаве возле здания административного суда работники подразделения уголовного розыска пытались задержать подозреваемого в угоне авто. Он достал гранту РГД-5 и стал угрожать ее взорвать. В ходе инцидента мужчина захватил в заложники одного из полицейских.

"После переговоров злоумышленник обменял содержимого работника уголовного розыска на начальника УУР ГУНП в Полтавской области полковника полиции Шияна, с которым он поехал на предоставленном в соответствии с его требованиями автомобиле "Богдан", - написал Геращенко.

Взятый в заложники начальник уголовного розыска Полтавской области Шиян

Как сообщала "Страна", полтавский угонщик с копом-заложником выехал за пределы города и направляется в сторону Киева.

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