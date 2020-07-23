В Полтаве после переговоров с похитителем автомобиля полиция предложила ему обменять заложника и выехать за пределы города. В данный момент угонщик выехал из Полтавы, его сопровождают автомобили правоохранителей.

Об этом сообщает интернет-издание "Полтавщина".

Отмечается, что в ходе переговоров с мужчиной полиция предложила ему свободно выехать за пределы города, чтобы исключить возможность взрыва гранаты. Он согласился на это предложение, взял с собой гранату и поехал на автомобиле за пределы Полтавы - в сторону Киева. Его сопровождают полицейские автомобили.

Отметим, что обмен заложника на начальника уголовного розыска Полтавской полиции состоялся. Именно коп и едет в авто ВАЗ-2111 ("Богдан") преступника.

Напомним, сегодня, 23 июля, на улице Остапа Вишни неизвестный угнал машину, после чего начал угрожать взорвать себя гранатой. В заложниках у него шеф уголовного розыска Полтавского области, он передвигается вместе с ним. В городе проводится спецоперация. "Страна" ведет онлайн-трансляцию с места событий в Полтаве.