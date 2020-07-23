Автоугонщик взял в заложники полицейского. Фото: poltava.to
Автоугонщик взял в заложники полицейского. Фото: poltava.to

Сегодня, 23 июля, в Полтаве происходит чрезвычайное происшествие.

На улице Остапа Вишни подозреваемый в угоне машины угрожает взорвать себя гранатой. С ним ведут переговоры, на месте взрывотехники и следователи. Проводится спецоперация.

Мужчине с гранатой по его требованию предоставили авто. В заложниках у него шеф уголовного розыска Полтавского области, он передвигается вместе с ним. 

"Страна" ведет онлайн-трансляцию с места событий в Полтаве. Мы публикуем последние новости оттуда, этот материал обновляется. Текстовая трансляция под видео. 

Прямая трансляция из Полтавы

12:39 Преступника зовут Скрипник Роман Николаевич. Он 1988 года рождения. Ранее был осужден за хранение и сбыт наркотиков. Также участвовал в АТО. Такой информацией располагают журналисты PavlovskyNews. 

Полтавские СМИ сообщают, что он местный житель.

12:34 Фото захваченного в заложники начальника угрозыска Полтавской области Виталия Шияна.

Виталий Шиян фото

12:29 Украинский музыкант Владимир Быстряков задается вопросом, чего в стране больше - гранат или психопатов?

Владимир Быстряков

12:26 Преступнику 32 года, он ранее судимый. Его задержали на горячем - как раз когда он угонял авто. Заложника он взял с целью избежать наказания. 

12:22 Сейчас преступник с заложников находятся в Решетиловском районе Полтавской области (смотрите ниже на карте). Они передвигаются на авто по сельским полезным дорогам. Об этом сообщил спикер полиции Полтавы. 

Решетиловский район Полтавской области

12:21 Полиция Полтавы просим граждан и водителей быть осторожными и не попадать на территорию проведения специальной операции. 

12:14 Захватчик и его заложник действительно уехали: с места, где произошел захват сняли ограничительные ленты и возобновили проезд. Они движутся на ВАЗ 2111.

12:08 Взятого в заложники шефа уголовного розыска Полтавской области зовут Виталий Алексеевич Шиян, он в звании полковник. Из его декларации известно, что женат, с супругой воспитывает дочь Софию. 

12:01 Видео местных телеграм-каналов с места захвата заложника в Полтаве.

11:58 Если цель злоумышленника доехать в Киев, то это не ближний свет - около 344 километров и более четырех часов пути. 

Полтава на карте

11:56 Полтавские СМИ сообщают, что преступник с заложником-полицейским сели в машину и выехали в направлении Киева. Его сопровождают автомобили правоохранителей.

11:52 В Полтаве на месте происшествия все оцеплено. 

Полтава заложник

Фото: poltava.to

11:44 Еще фото с места событий в Полтаве. 

заложники Полтава

Фото: poltava.to

полтава заложник

11:30 Антон Геращенко сообщает о происходящем в Полтаве. 

"23 июля в Полтаве в 09.05 на улице возле здания административного суда работники подразделения уголовного розыска пытались задержать гражданина, который обоснованно подозревается в незаконном завладении транспортными средствами.

Во время задержания злоумышленник достал гранату РГД-5, которую угрожает взорвать.

За руку он держал сотрудника полиции.

На месте создан оперативный штаб.

После переговоров злоумышленник обменял работника уголовного розыска на начальника Управления уголовного розыска Нацполиции в Полтавской области полковника полиции Шияна, с которым он поехал на предоставленном в соответствии с его требованиями автомобиле Богдан.

Продолжаются переговоры, цель которых заставить злоумышленника сдаться полиции не нанося вреда ни себе, ни окружающим.

Введено в действие полицейскую специальную операцию "Гром".

Антон Геращенко фейсбук

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