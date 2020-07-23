В четверг, 23 июля, в Полтаве на улице Остапа Вишни подозреваемый в угоне машины угрожает взорвать себя гранатой. С ним ведут переговоры, на месте взрывотехники и следователи. Проводится спецоперация.

Советник главы МВД Антон Геращенко говорит, что мужчине с гранатой предоставили автомобиль "Богдан". У мужчины в заложниках есть полицейский, он передвигается вместе с ним.

Также сообщается, что спустя некоторое время мужчина поехал на авто в сторону выезда из Полтавы.

Судя по фото с места захвата заложника в Полтаве, за руку преступник держит человевка.

На месте создан оперативный штаб. После переговоров злоумышленник обменял работника уголовного розыска на начальника уголовного розыска полиции в Полтавской области - полковника полиции Виталия Шияна, с которым он поехал на предоставленном в соответствии с его требованиями, автомобиле "Богдан".

Продолжаются переговоры, цель которых заставить злоумышленника сдаться полиции, не нанося вреда ни себе, ни окружающим. Введено в действие полицейскую специальную операцию "Гром".

Как сообщала "Страна", в Киевской области будут судить банду автоугонщиков, организованную бывшим милиционером.

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