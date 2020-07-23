В Киеве за последние сутки коронавирусом заболели еще 112 жителей столицы, что на 20 человек меньше, чем вчера. Всего на сегодняшний день в Киеве уже 7 278 подтвержденных случаев заболевания Covid-19.

Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

В сообщении говорится, что среди заболевших 60 женщин в возрасте от 19 до 88 лет; 47 мужчин - в возрасте от 19 до 72 лет; 2 девочки - в возрасте 6 месяцев и 14 лет; 3 мальчика - в возрасте от 4 до 15 лет.

13 пациентов были госпитализированы в столичные больницы, другие находятся на самоизоляции, под контролем врачей.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Дарницком районе - 20 случаев, в Деснянском районе - 16, в Печерском и Соломенском районах - по 13 случаев.

Как сообщала "Страна", за сутки в Украине обнаружили 856 новых случаев инфицирования коронавирусом. С начала пандемии в стране Covid-19 заболел 61 851 человек, 34 000 человек выздоровели, 1 551 человек умер.

Напомним, Минздрав также показал статистику коронавируса по регионам Украины на 23 июля. Лидирует Львовская область, где выявлено 8 462 случая (+109 за сутки).