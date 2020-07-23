Утром в четверг, 23 июля, в Винницкой области произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии погибли четыре человека, еще такое же количество людей госпитализировали. Сейчас полицейские устанавливают личности всех участников трагического ДТП.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Винницкой области.

"Дорожно-транспортное происшествие произошло в Литинском районе в 05.30 на автодороге М-12 вблизи села Лукашовка. Предварительно установлено, что в салоне автомобиля OPEL Zafira, который столкнулся с грузовым автомобилем MAN, находилось 7 человек. Четверо пассажиров легковушки погибли. Водители обоих транспортных средств и еще двое пассажиров легковушки получили телесные повреждения разной степени тяжести и сейчас госпитализированы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после столкновения грузовик выехал за пределы проезжей части дороги и перевернулась. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Главного управления полиции и эксперты. Полицейские устанавливают личности участников аварии.

Также выясняются обстоятельства и причины ДТП в рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц). За такое правонарушение предусмотрено наказание - до 10 лет лишения свободы.

Видео: Youtube/ Нацполиция Винницкой области

Ранее мы сообщали, что в Днепропетровской области водитель военного грузовика, который ехал с колонной техники, столкнулся с легковым автомобилем. В результате погибли водитель и пассажир легковушки.

Также писали, под Одессой произошло ДТП, в результате которого погибли шестеро человек.