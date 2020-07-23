Вчера вечером, 22 июля, нардепы от партии Петра Порошенко "Европейская солидарность" штурмовали Печерское управление полиции, так как там происходило вручение уведомления о подозрении Александру Погребицкому по ч. 2 ст.346 УК Украины - умышленное причинение легких телесных повреждений. Наказание по этой статье до 7 лет тюрьмы.

Погребицкому вменяют нападение на нардепа от "Оппозиционной платформы За жизнь" Олега Волошина, во время которого депутата облили зеленкой и повредили глаза. У депутата химические ожоги роговицы глаз.

Несмотря на то, что по Уголовному кодексу это тяжкое преступление, как мы узнали из собственных источников в МВД, в ведомстве Авакова решили "пожалеть" атошника Погребицкого и будут просить Печерский суд избрать ему не содержание под стражей, а всего лишь домашний арест.

Также из наших источников стало известно, что Погребицкий написал встречное заявление на нардепа Волошина за причинение побоев.

Его даже возили на освидетельствование к медикам, чтобы зафиксировать побои (Погребицкий утверждает что Волошин ударил его по лицу, хотя на видеозаписи видно, что это скорее пощечина чем удар).

Сейчас это заявление зарегистрировано и, по нашим данным, перенаправлено в Госбюро расследований с предварительной правовой квалификацией - ч.1 ст.125 УК Украины - Причинение легких телесных повреждений.

Так что в лагере активных сторонников Порошенко, к которым и относится задержанный Погребицкий, собираются добиваться уголовного преследования и для Волошина.

Ранее "Страна" сообщала подробности нападения на нардепа Волошина.