Сегодня, 23 июля, президент Украины Владимир Зеленский вместе с коллегой из Швейцарии - Симонеттой Сомаругой начали рабочую поездку на Донбасс. Они планируют посетить Донецкую и Луганскую области, встретиться с представителями миссии ОБСЕ, Красного креста и руководством ОГА.

Об этом сообщает сайт Офиса президента.

"Президент Украины Владимир Зеленский и президент Швейцарской Конфедерации Симонетта Соммаруга, которая находится в Украине с государственным визитом, начали рабочую поездку в Донецкую и Луганскую области", - говорится в сообщении.

Во время поездки президенты встретятся с представителями миссии СММ ОБСЕ, Международного комитета Красного креста, ООН в Украине и руководством Донецкой областной государственной администрации, а также изучат гуманитарную ситуацию в области.

В Луганской области главы государств ознакомятся с реализацией программы "Большое строительство".

Как сообщала "Страна", президент Зеленский во время захвата людей в Луцке попросил швейцарцев вложиться в украинский туризм.