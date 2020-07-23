Утром в четверг, 23 июля, в Деснянском районе Киева прохожие обнаружили подозрительный пакет на улице Киото и вызвали полицию. В настоящее время правоохранители выясняют его содержание, улица временно перекрыта.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Киева в своем Telegram-канале.

"Сегодня утром поступил вызов на улицу Киото. Бдительные граждане заметили на остановке пакет, который вызвал у них подозрение. Сейчас патрульные перекрыли движение и занимаются охраной места происшествия ради безопасности граждан. Патрульные ожидают прибытия взрывотехников", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера в столице были усилены меры безопасности, после того, как вчера по всей стране прокатилась волна сообщений о минировании стратегических объектов - вокзалов, аэропортов и станций метро. В Соломенском районе, на площади Космонавтов бдительные нашли подозрительный чемодан, отметим, второй за час.

Так же мы рассказывали, что вчера в Киеве закрыли станцию метро "Вокзальная". Там проводилась массовая эвакуация из-за подозрительного чемодана.