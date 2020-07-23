Местные выборы в Украине могут быть проведены даже в условиях карантина, если граждане будут соблюдать все установленные правила.

Об этом в интервью "Украинскому радио" сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Все зависит от нас. Если мы придерживаемся правил карантина, если мы создаем условия для соблюдения правил карантина, то в принципе, как показало, например, внешнее независимое оценивание, мы можем провести выборы в Украине без каких-либо проблем и рисков для осложнения эпидситуации и для здоровья наших граждан", - сказал он.

По словам Ляшко, если украинцы не будут придерживаться правил карантина и вся страна станет красной зоной, тогда проводить массовые мероприятия будет нельзя и появятся риски для проведения выборов.

Напомним, "Страна" писала о том, по каким правилам пройдут местные выборы в Украине.

Также мы сообщали, что Рада назначила местные выборы в Украине на 25 октября.