Наступила пятница, 24 июля 2020 года. Публикуем на этот гороскоп для всех двенадцати знаков Зодиака, а лунный календарь - в отдельном материале.

Овен (21.03 - 20.04)

Овны могут познакомиться с чем-то новым для себя. Например, книгой, сериалом, видом спорта, хобби, образовательной программой. Вы будете жадно стремиться к своему новому увлечению, но вам понравится это ощущение.

Телец (21.04 - 20.05)

Тельцов ждет пополнение бюджета. Если получите деньги, то посчитайте и распределите их. От спонтанных покупок и необдуманных трат лучше отказаться. Лучше увеличить свои сбережения или инвестиции.

Близнецы (21.05 - 21.06)

У Близнецов этот день будет очень продуктивным. Вы выполните много полезных и важных дел, а также поможете другим. Рабочий день постарайтесь закончить пораньше и несколько часов перед сном уделите себе.

Рак (22.06 - 22.07)

У Раков эти сутки будут определяющими, поскольку именно сегодня начнут отпадать большинство проблем, с которыми вы так упорно боролись на протяжении года. Примите эти вести с благодарностью, можно отметить их в кругу близких.

Лев (23.07 - 23.08)

Львам следует начать готовиться к важным делам, которые ожидаются в ближайшие месяцы. Не откладывайте на потом то, что можно делать уже сегодня. Тем более, что ранний старт даст вам возможность ощутимо сэкономить.

Дева (24.08 - 23.09)

У Дев сегодня наступит прозрение. Вы пересмотрите свои ценности, точно удостоверитесь, кто друг, а кто - враг. Токсичных людей, которые играют на ваших чувствах и вытягивают жизненную энергию, вычеркните из жизни.

Весы (24.09 - 23.10)

Для Весов этот день будет посвящен чистоте. Наведите порядок везде, где только сможете. Это касается не только дома, рабочего места, автомобиля, но и вашей головы. Очистите ее от плохих мыслей, оставив лишь позитив и конструктив.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Первая часть дня у Скорпионов будет размеренной, в обед придется напрячься, а дела закончатся чуть позже запланированного. Если вам поступит предложение провести вечер в компании друзей, то непременно примите его.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Стрельцов могут посетить гениальные мысли, которые будут на грани безумия. Зафиксируйте их в письменном виде и отложите до понедельника. В начале следующей недели перечитайте и на свежую голову внесите коррективы.

Козерог (22.12 - 20.01)

Не исключено, что Козерогам сегодня придется бороться с ветряными мельницами. Поэтому не расходуйте зря свою энергию, отпустите ситуацию и лучше начните свои выходные пораньше. Они будут у вас замечательными.

Водолей (21.01 - 20.02)

Сегодня на первое место Водолеям следует поставить интересы своей семьи, а не лично свои. Проявите чуткость к потребностям самых близких и постарайтесь сделать все от себя возможное, чтобы им было комфортно.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Рыбам придется сделать в этот день выбор. Не факт, что он будет простым. Определяться будет сложно. Однако помните, что от этого зависит ваше будущее и решение должно быть исключительно вашим.