Гороскоп для всех знаков Зодиака на 24 июля 2020 года
Гороскоп для всех знаков Зодиака на 24 июля 2020 года

Наступила пятница, 24 июля 2020 года. Публикуем на этот гороскоп для всех двенадцати знаков Зодиака, а лунный календарь - в отдельном материале

Овен (21.03 - 20.04)

Овны могут познакомиться с чем-то новым для себя. Например, книгой, сериалом, видом спорта, хобби, образовательной программой. Вы будете жадно стремиться к своему новому увлечению, но вам понравится это ощущение. 

Телец (21.04 - 20.05) 

Тельцов ждет пополнение бюджета. Если получите деньги, то посчитайте и распределите их. От спонтанных покупок и необдуманных трат лучше отказаться. Лучше увеличить свои сбережения или инвестиции. 

Близнецы (21.05 - 21.06)

У Близнецов этот день будет очень продуктивным. Вы выполните много полезных и важных дел, а также поможете другим. Рабочий день постарайтесь закончить пораньше и несколько часов перед сном уделите себе. 

Рак (22.06 - 22.07)

У Раков эти сутки будут определяющими, поскольку именно сегодня начнут отпадать большинство проблем, с которыми вы так упорно боролись на протяжении года. Примите эти вести с благодарностью, можно отметить их в кругу близких. 

Лев (23.07 - 23.08)

Львам следует начать готовиться к важным делам, которые ожидаются в ближайшие месяцы. Не откладывайте на потом то, что можно делать уже сегодня. Тем более, что ранний старт даст вам возможность ощутимо сэкономить. 

Дева (24.08 - 23.09)  

У Дев сегодня наступит прозрение. Вы пересмотрите свои ценности, точно удостоверитесь, кто друг, а кто - враг. Токсичных людей, которые играют на ваших чувствах и вытягивают жизненную энергию, вычеркните из жизни.

Весы (24.09 - 23.10)  

Для Весов этот день будет посвящен чистоте. Наведите порядок везде, где только сможете. Это касается не только дома, рабочего места, автомобиля, но и вашей головы. Очистите ее от плохих мыслей, оставив лишь позитив и конструктив.

Скорпион (24.10 - 22.11)  

Первая часть дня у Скорпионов будет размеренной, в обед придется напрячься, а дела закончатся чуть позже запланированного. Если вам поступит предложение провести вечер в компании друзей, то непременно примите его.

Стрелец (23.11 - 21.12) 

Стрельцов могут посетить гениальные мысли, которые будут на грани безумия. Зафиксируйте их в письменном виде и отложите до понедельника. В начале следующей недели перечитайте и на свежую голову внесите коррективы. 

Козерог (22.12 - 20.01) 

Не исключено, что Козерогам сегодня придется бороться с ветряными мельницами. Поэтому не расходуйте зря свою энергию, отпустите ситуацию и лучше начните свои выходные пораньше. Они будут у вас замечательными. 

Водолей (21.01 - 20.02)

Сегодня на первое место Водолеям следует поставить интересы своей семьи, а не лично свои. Проявите чуткость к потребностям самых близких и постарайтесь сделать все от себя возможное, чтобы им было комфортно. 

Рыбы (21.02 - 20.03) 

Рыбам придется сделать в этот день выбор. Не факт, что он будет простым. Определяться будет сложно. Однако помните, что от этого зависит ваше будущее и решение должно быть исключительно вашим. 

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