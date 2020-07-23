Служба безопасности Украины задержала экс-сотрудника силовых органов Украины, Андрея Байдалу, которого ранее сепаратисты обвинили в убийстве главы так называемой "ДНР" Александра Захарченко.

Также Андрею Байдале избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ в четверг, 23 июля.

"Следователями органов безопасности сообщено о подозрении запрашиваемому гражданину (Байдала – Ред.) в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием и боеприпасами, совершенное группой лиц) УК, а также избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

Напомним, 31 августа 2018 в кафе "Сепар" в центре Донецка прогремел взрыв, в результате которого погибли глава т. н. "ДНР" Александр Захарченко и его телохранитель. Также ранения получили двенадцать человек. "Страна" подробно описывала подробности этой истории.

Позже в российских СМИ появились имена людей, причастных, по мнению "ДНР", к убийству Захарченко, среди которых было и имя Андрея Байдалы. В сюжете телеканала "Россия 1" анонимный спикер указал, что прозвище мужчины Швед, он является агентом украинских спецслужб.