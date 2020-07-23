Глава Госагентства развития туризма Украины Марьяна Олеськив заразилась коронавирусом. Об этом 23 июля в Facebook сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

По словам министра вся команда агентства ушла на карантин. Сам он также сдал тест, несмотря на то, что за последнюю неделю он не был в прямом контакте с Олеськив.

"У госпожи Олеськив, руководительницы Государственного агентства развития туризма, обнаружили положительный ПЦР-тест. Все, кто был в контакте с госпожой Олеськив, уведомлены и проходят тестирование, команда ГАРТ на карантине", - написал Ткаченко.

Ткаченко также заявил, что его министерство следует всем рекомендованным правилам безопасности: дезинфекционная рамка и проверка температуры на входе в учреждение, все сотрудники в масках и соблюдают дистанцию, дезинфекторы для рук и маски есть в ожидании всех сотрудников, а помещения проветриваются.

Напомним, Минздрав показал статистику коронавируса по регионам Украины на 23 июля.

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