Правительство Великобритании с января следующего года запустит программу по приему иммигрантов из Гонконга, о которой речь шла еще с прошлого лета. После определенного периода проживания и работы в королевстве они смогут получить его полноценное подданство.

Об этом со ссылкой на главу МВД Британии Прити Патель сообщает "Интерфакс", в четверг, 23 июля.

По его словам, жители Гонконга, имеющие британский загранпаспорт, и ближайшие их родственники смогут по новой специальной визе приезжать в Британию для работы или учебы.

С новой визой они смогут получить разрешение на два периода пребывания в стране общей протяженностью 30 месяцев или на один пятилетний период. В итоге они смогут претендовать на подданство Великобритании.

По словам главы МВД, такое же право получат те, кто родился в Гонконге после 1997 года, и у кого хотя бы один родитель является подданным Великобритании.

"Вводя эти меры Великобритания выполняет свое обещание жителям Гонконга поддерживать их право на свободу", - заявил министр.

Напомним, 1 июля в Соединенном Королевстве заявили, что предложат британское подданество жителям Гонконга. Эту информацию подтвердил премьер-министр Борис Джонсон.

Такое решение связано с принятием в Китае 30 июня закона о национальной безопасности, который закрепил серьезные перемены для Гонконга.