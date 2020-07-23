Минздрав показал статистику коронавируса по регионам Украины на 23 июля
В Украине, где за сутки зафиксировано 856 новых случаев коронавируса, больше всего пациентов с Covid-19 выявили в Киеве.
Об этом в Telegram-канале сообщает пресс-служба Минздрава.
Итак, 23 июля в Украине уже 61 851 лабораторно подтвержденный случай Covid-19, из них 1 551 летальный, 34 000 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 856 новых случаев.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена в таких регионах:
Львовская область - 8 462 случая (+109 за сутки);
Киев - 7278 случаев (+112);
Черновицкая область - 5 443 случая (+39);
Ровенская область - 5303 случая (+71);
Закарпатская область - 4 641 случай (+63);
Ивано-Франковская область - 3 765 случаев (+76);
Волынская область - 3 401 случай (+42);
Киевская область - 3 391 случай (+32);
Харьковская область - 3 203 случая (+64);
Одесская область - 2 691 случай (+31);
Тернопольская область - 2 548 случаев (+40);
Винницкая область - 2 416 случаев (+52);
Житомирская область - 1 654 случая (+20);
Днепропетровская область - 1 275 случаев (+15);
Хмельницкая область - 1 008 случаев (+14);
Черкасская область - 870 случаев (+17);
Донецкая область - 818 случаев (+5);
Запорожская область - 700 случаев (+9);
Кировоградская область - 689 случаев (+1);
Черниговская область - 667 случаев (+13);
Николаевская область - 530 случаев (+3);
Сумская область - 393 случая (+10);
Полтавская область - 371 случай (+11);
Херсонская область - 218 случаев (+1);
Луганская область - 116 случаев (+6).
Напомним, ученые создадут вакцину от коронавируса из смеси антител переболевших пациентов и людей с иммунитетом.
Также мы писали, что в России зарегистрировали первый случай повторного заражения коронавирусом.