В Украине, где за сутки зафиксировано 856 новых случаев коронавируса, больше всего пациентов с Covid-19 выявили в Киеве.

Об этом в Telegram-канале сообщает пресс-служба Минздрава.

Итак, 23 июля в Украине уже 61 851 лабораторно подтвержденный случай Covid-19, из них 1 551 летальный, 34 000 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 856 новых случаев.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена в таких регионах:

Львовская область - 8 462 случая (+109 за сутки);

Киев - 7278 случаев (+112);

Черновицкая область - 5 443 случая (+39);

Ровенская область - 5303 случая (+71);

Закарпатская область - 4 641 случай (+63);

Ивано-Франковская область - 3 765 случаев (+76);

Волынская область - 3 401 случай (+42);

Киевская область - 3 391 случай (+32);

Харьковская область - 3 203 случая (+64);

Одесская область - 2 691 случай (+31);

Тернопольская область - 2 548 случаев (+40);

Винницкая область - 2 416 случаев (+52);

Житомирская область - 1 654 случая (+20);

Днепропетровская область - 1 275 случаев (+15);

Хмельницкая область - 1 008 случаев (+14);

Черкасская область - 870 случаев (+17);

Донецкая область - 818 случаев (+5);

Запорожская область - 700 случаев (+9);

Кировоградская область - 689 случаев (+1);

Черниговская область - 667 случаев (+13);

Николаевская область - 530 случаев (+3);

Сумская область - 393 случая (+10);

Полтавская область - 371 случай (+11);

Херсонская область - 218 случаев (+1);

Луганская область - 116 случаев (+6).

Напомним, ученые создадут вакцину от коронавируса из смеси антител переболевших пациентов и людей с иммунитетом.

Также мы писали, что в России зарегистрировали первый случай повторного заражения коронавирусом.