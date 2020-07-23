Вчера в Минске Украина и сепаратисты подписали новые меры по прекращению огня на Донбассе.

От них Киев уклонялся несколько месяцев, но после давления со стороны участников минского процесса - в итоге согласовал.

Правда, станет ли это залогом устойчивой тишины на фронте - большой вопрос. Подробности - в анализе "Страны".

"Прорыв". Что заявила Украина о договоренностях в Минске

Офис президента назвал вчерашние соглашения "прорывом в Минском процессе".

У Зеленского заявили, что договорились о полном прекращении огня с 27 июля. И упомянули, что согласовали специальные меры, которые должны остановить обстрелы.

"Стороны при посредничестве ОБСЕ договорились о применении мер по усилению режима прекращения огня до полного урегулирования международного вооруженного конфликта на территории украинского Донбасса", - говорится в сообщении ОП.

При этом эти меры почему-то в пресс-релизе Банковой не перечислены. Поэтому собственно не совсем понятно, в чем именно прорыв - подобных прекращений огня были уже десятки.

Зато заявлено, что к политическому урегулированию - то есть выборам - Украина готова будет подойти только если перемирие будет соблюдаться. А также в случае разоружения сепаратистов, вывода российских войск и передачи под контроль Киева границы на Донбассе.

Эти условия были перечислены на сайте президента, что является официальной позицией - находясь в явном противоречии с Минскими соглашениями. В них идет совершенно иная последовательность - сначала выборы и особый статус Донбасса, потом расформирование "ЛДНР" и граница.

То есть у России будет еще один повод обвинить Украину в денонсации Минских соглашений - после недавнего постановления Верховной Рады, которая документально закрепила тот же алгоритм действий на Донбассе (детальнее об этом - в материале "Операция Денонсация").

Но все же остается вопрос - почему подписанные вчера договоренности назвали в Киеве прорывными? И считают ли их таковыми на самом деле?

Семь пунктов из Минска

Вчера, синхронно с Офисом президента, сепаратисты опубликовали полный список подписанных мер по прекращению огня. Их ровно семь:

Запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, а также запрет на использование любых видов летательных аппаратов сторон;



Запрет на применение огня, включая снайперский;



Запрет на размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и их окрестностях, в первую очередь на объектах гражданской инфраструктуры, включая школы, детские сады, больницы и помещения, открытые для общественности;



Эффективное применение дисциплинарных мер за нарушение режима прекращения огня и уведомление о них координатора ТКГ, который уведомляет об этом всех ее участников;



Создание и задействование координационного механизма по реагированию на нарушения режима прекращения огня при содействии СЦКК в действующем составе;



Ответный огонь в случае наступательных действий допускается только в том случае, если он открыт по приказу соответствующего руководства Вооруженных сил Украины и руководства вооруженных формирований ОРДЛО после безуспешной попытки использовать вышеупомянутый координационный механизм. Об издании таких приказов будет уведомлена ТКГ;



Вышеупомянутые меры не могут быть полностью или частично дезавуированы никакими другими приказами, в том числе секретными.

И главное - все эти меры должны быть введены в действие специальными приказами по ВСУ и "армиям ДНР-ЛНР". Раньше таких требований к перемириям не было. Более того - Украина всячески уклонялась от внедрения этой и других норм по прекращению огня.

Пока украинская сторона не подтверждала подписания перечисленных мер. Но и не опровергала сообщения "МИД ДНР". Тем более, что указанные пункты - это не новость, они обсуждались в Минске еще с весны, а в начале июля были утверждены на берлинской встрече, где встречались представители Зеленского и Путина - Андрей Ермак и Дмитрий Козак.

Правда, весной, как уже рассказывала "Страна", Киев указанные шаги по прекращению огня заблокировал. А сейчас практически в полном объеме их согласовал. Почему такой поворот?

Как Украина мнение меняла

Очевидно, что Украина подписалась на дополнительные меры по прекращению огня под большим давлением со всех сторон - как из Москвы, так и со стороны Берлина с Парижем.

Что, конечно, удивительно: неужели у Зеленского не хотят остановить горячую фазу войны? Но как выясняется - именно Украина постоянно блокировала принятие перечисленных выше шагов на протяжении нескольких месяцев.

Их предложили россияне и сепаратисты. Но замглавы Офиса президента Анна Коваленко (впоследствии уволенная) еще в конце марта вычеркнула из этих мер ключевые: об издании приказов о прекращении огня, о запрете на диверсию и разведку и о прямых контактах ВСУ с "ДНР" и "ЛНР" в случае эскалации насилия.

Очевидно, что изъятые Украиной положения значительно усложняют ведение войны. Наличие приказа о запрете на военные действия и обстрелы - серьезный сдерживающий фактор для тех, кто решит нарушить перемирие: нарушение приказа влечет за собой ответственность вплоть до уголовной.

Разумеется, при желании на это закроют глаза. Но в случае каких-то накладок наличие запрещающего приказа делает крайним того, кто открыл огонь. Что поубавит пыл многих непосредственных исполнителей обстрелов: ведь их в итоге могут сделать "стрелочниками" - свалив на рядовых солдат ответственность за срыв перемирия.

Также не секрет, что большинство стычек на линии разграничения вызваны попыткой вооруженных отрядов зайти в "серую зону". Самый недавний случай - гибель украинских морпехов под Зайцево, где они по признанию командования ВСУ проводили разведку.

Подписанные меры ставят подобные акции вне закона, и теперь противоборствующим сторонам будет сложнее объяснить, почему они эвакуируют тела погибших солдат далеко от своих позиций.

Почему Украина уклонялась от подписания этих мер "Страна" уже рассказывала. В Киеве существует концепция, что полного прекращение огня на Донбассе нельзя допускать, так как тогда мир "забудет" о войне и прекратит давление на Россию.

Но по каким причинам сейчас украинская стороны все же согласовать эти шаги?

Ответ, судя по всему, кроется в изменившейся ситуации вокруг Минских соглашений. С конца июня Россия усилила давление на Украину и начала требовать ускорения по двум направлениям. Первое - исполнение решений Нормандского саммита (разведение войск, обмен пленными, работа по имплементации "Минска-2").

Второе - собственно исполнение Минских соглашений.

В противном случае Кремль заявил, что будет считать Украину вышедшей из обоих форматов. И здесь Киеву противопоставить было нечего. Поскольку, как мы показали выше, многие ключевые шаги по Донбассу, записанные в Минских соглашениях, саботировала именно украинская делегация в Трехсторонней контактной группе.

Это было понятно и Европе, которая, судя по всему, оказала давление на Киев. Поэтому дополненные меры по прекращению огня сначала подписал в Берлине Ермак. А через пару недель их закрепили официально - хотя изначально пытались этого избежать, что вызвало новую порцию возмущений со стороны Кремля и обвинений в срыве берлинских договоренностей.

"Прорыв" в Минске также вызван желанием Украины сгладить эффект от ее же заявлений по пересмотру Минских соглашений (выше мы ссылались на соответствующее постановление Рады). Они были приняты явно в угоду националистам и "партии войны" в США.

Это вызвало недовольство Москвы и наверняка Европы, которое и пытаются сейчас погасить еще одним - уже наверное сотым по счету - прекращением огня. Которое, конечно, вряд ли позволит полноценно прекратить обстрелы.

Военные действия зависят не столько от подписанных в Минске бумаг - сколько от политической воли сторон. Точнее так: подписание "усиленных мер" как раз говорит о том, что кто-то усиленно стреляет. Чем пытается заблокировать саму мысль о политическом урегулировании.

Украина заявляет, что ВСУ стреляют лишь в ответ на агрессию со стороны россиян и сепаратистов. Сепаратисты же говорят, что стреляет Киев, не желая исполнять политическую часть Минска-2 - а вопрос об этом неизбежно встанет, если будет достигнуто устойчивое перемирие.

Есть ли политическая воля его достичь - увидим с понедельника, когда заработает новое прекращение огня.