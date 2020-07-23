Премьер Шмыгаль показал свое фото в маске, сделанное во время полета в Брюссель на переговоры
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 23 июля совершает свой первый официальный визит в Брюссель. Там он планирует провести ряд встреч и подписать важные для страны соглашения.
Об этом Денис Шмыгаль 23 июля сообщил в своем Телеграм-канале.
"Сегодня работаю в Брюсселе. Символично, что мой первый официальный визит будет именно в столицу Европейского Союза. Ведь евроинтеграционное движение Украины для нашего правительства является важным приоритетом. Впереди - важные встречи, переговоры и подписание важных для Украины соглашений", - сказано в сообщении.
Напомним, в июле Шмыгаль заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Украине.
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