Первый заместитель госсекретаря США Стивен Биган считает, что прогресс в отношениях России и США на данном этапе практически невозможен.

Об этом сообщает "Интерфакс", в четверг, 23 июля.

Так, в ходе слушаний в Комитете по иностранным делам Сената США Биган прокомментировал последние действия, которые США совершали в отношении Российской Федерации.

"Недавние шаги, которые мы (власти Америки - Ред.) предприняли в отношении России - это просто часть нашего противодействия, направленная против давней модели поведения (РФ - Ред.), сделавшей для нас практически невозможным достижение прогресса в отношениях с россиянами каким-бы то ни было образом", - сказал заместитель госсекретаря.

Ранее Госдеп США обвинил Россию в печати фальшивых денег для Ливии. По их данным, заказ на изготовление этих денег поступил от "нелегитимной параллельной инстанции".

Также мы писали, что в США не оставляют попыток заблокировать строительство российского газопровода в Европу "Северный поток-2". Очередной шаг на пути жесткого противостояния сделал Конгресс США.