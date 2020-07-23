В четверг, 23 июля, в Киеве будет ограничено движение по Южному мосту. В прежнем режиме его разрешат в пятницу, 24 июля.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"С 20:00 23 июля до 12:00 24 июля на съезде с Южного моста на Столичное шоссе частично ограничат движение", - говорится в сообщении.

В рамках ночных ремонтов на Южном мостовом переходе запланировано выполнить текущие работы на съезде на Столичное шоссе. Основные работы выполнят до утреннего часа пик. В целом, ограничения возможны до 12:00.

Напомним, из-за визита президента Швейцарии в Киеве ограничивают движение на 3 дня.

Также мы писали, что в Киеве ограничивали движение на съездах Шулявского путепровода.