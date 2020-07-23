В Турции возникла непредвиденная ситуация. По состоянию на сегодняшний день, 23 июля, в районе Стамбула пересохло два водохранилища, которые поставляют воду в мегаполис.

Об этом со ссылкой на управление водоснабжения и канализации Стамбула сообщает "Укринформ".

Уровень воды в водохранилищах Казандере и Пабучдере, которые и снабжают пресной водой Стамбул, опустился до рекордного минимума.

"Уровень заполненности водой в Казандере - 8,54%, в Пабучдере - 2,46%", - сообщили в управлении водоснабжения и канализации Стамбула.

Как отмечается, по состоянию на начало апреля этот показатель был 36,65% и 23,47% соответственно, что также является низким показателем. Эксперты объяснили, что водохранилища пересохли из-за отсутствия необходимого количества осадков в зимние месяцы.

Ранее мы писали, что из-за засухи в Крыму пересохла срединная часть Белогорского водохранилища. От него осталась лишь небольшая часть, которая граничит с плотиной.

Также мы сообщали, что в водохранилищах аннексированного Крыма резко сократился объем пресной воды. Так, на начало июня запасы воды составили 85 млн кубометров, что в 2,3 раза меньше, чем на этом период в прошлом году.